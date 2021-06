Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead accolgono il loro primo figlio insieme!

Mentre è impegnato sul set di Obi-Wan Kenobi, la serie di Star Wars che firmerà il suo atteso ritorno nei panni del leggendario Jedi, Ewan McGregor ha dato il benvenuto al primo figlio avuto insieme alla compagna Mary Elizabeth Winstead, la cui gravidanza era stata tenuta sotto segreto.

A dare la notizia è stata Clara McGregor, figlia maggiore dell'attore, che ha pubblicato su Instagram una tenerissima foto in compagnia del fratellino Laurie. "Benvenuto al mondo fratellino. Congratulazioni a papà e Mary. Questo è il regalo più grande" ha scritto Clare nel post che potete trovare in calce alla news.

Per McGregor si tratta del quinto figlio dopo Clara (25 anni), Jamyan (20), Esther (19) e Anouk (10), mentre la Winstead è diventata mamma per la prima volta. La coppia si è conosciuta nel 2016 sul set di Fargo, la serie TV di Noah Hawley ispirata al celebre film dei fratelli Coen, e sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2017 dopo che l'attrice si è separata dall'ex marito Riley Stearns.

In attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini del ritorno di McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, vi ricordiamo che la Winstead il prossimo autunno approderà su Netflix con l'action thriller Kate, che la vedrà come protagonista nei panni di una letale assassina.