Ewan McGregor è all'interno dell'Overlook Hotel nella nuova immagine di Doctor Sleep

Insieme alla consueta preview delle uscite autunnali, Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine ufficiale di Doctor Sleep, sequel dello Shining di Stephen King che si rifarà anche al capolavoro di Stanley Kubrick.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, mostra un Danny Torrance (Ewan McGregor) ormai cresciuto all'interno dell'Overlook Hotel: se nel trailer ufficiale abbiamo visto diverse visioni che richiamavano (anche visivamente) le apparizioni del primo film, in questa immagine vediamo l'hotel in pessime condizioni.

Nel film Ewan McGregor interpreta un Danny Torrance ormai quarantenne, ancora segnato dal trauma vissuto da bambino. L'uomo entra in contatto con la piccola Abra, una ragazzina che ha i suoi stessi poteri extrasensoriali, la "luccicanza". L’incontro con Abra costringe allora Dan a riaprire vecchie ferite e a fare ancora una volta i conti col passato, ma la posta in palio è alta: bisogna fermare Rose the Hat e la sua banda del True Knot, che si nutrono del potere della luccicanza delle persone innocenti per conquistare l’immortalità. Il film durerà in totale 152 minuti.

Diretto da Mike Flanagan, il film vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Cliff Curtis e Bruce Greenwood, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, stesso giorno in cui debutterà l'atteso Terminator: Destino Oscuro. Guardate il trailer ufficiale di Doctor Sleep.