Ewan McGregor fissa la sua maschera nera in una nuova foto di Birds of Prey

Nella notte è stata condivisa online una nuova immagine ufficiale di Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn), nuovo cinecomic della DC Films in uscita la prossima settimana.

Nella foto, che come al solito potete gustarvi in calce all'articolo, la star Ewan McGregor fissa con occhi folli la maschera nera che indosserà nel corso dello svolgimento della pellicola per diventare il villain Black Mask.

In Birds of Prey il pubblico vivrà un'avventura distorta raccontata da Harley Quinn come solo Harley Quinn può fare: quando il più malvagio boss di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Victor Zsasz mettono una taglia su una giovane ragazza chiamata Cass, il sottobosco criminale della città esplode nel tentativo di rintracciarla. Le strade di Harley, la Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya s'incontrano, e il quartetto non ha altra scelta se non quella di unire le proprie forze per sconfiggere Roman e salvare la ragazzina.

Diretto da Cathy Han e scritto da Christina Hodson da un'idea di Margot Robbie, il film vanta un cast che include - oltre alla Robbie e il succitato McGregor - anche Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco e Rosie Perez. La data di uscita è fissata per il prossimo 6 febbraio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un nuovo video dal dietro le quinte e al numero di riferimenti al DCEU che saranno inclusi nel film.