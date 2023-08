Ewan McGregor, l'ex-moglie infuriata per una scena di sesso: 'Ci fu un enorme litigio'

Il talentuoso Ewan McGregor (Star Wars, Fargo, Il pescatore di sogni) è un attore di prim'ordine, ma sul set non sono mancate le difficoltà: basti pensare a Trainspotting, le cui scene intime tra lui e la co-protagonista Kelly Macdonald hanno scatenato la gelosia dell'ormai ex moglie Eve Mavrakis.

"Quando Ewan stava girando Trainspotting, ero incinta di Clara" ha ricordato Mavrakis. "C'era una scena di sesso con Kelly Macdonald, che è davvero deliziosa. Io stavo mettendo su tutto questo peso, mentre lei, al contrario, sembrava un fiore appena colto. Forse la mia reazione dipendeva dagli ormoni, ma ho impiegato ancora molto tempo dopo il parto per non tremare ogni volta che la vedevo. Quella è stata l'unica volta in cui mi sono sentita gelosa". Il legame coniugale tra McGregor e Mavrakis si è concluso nel 2020, dopo 22 anni di matrimonio.

Da parte sua, così ha dichiarato l'attore: "Ho girato parecchie scene di sesso nella mia carriera. Ma mia moglie è sempre stata d'accordo... tranne quando era incinta della nostra prima figlia, Clara, e io sono andato a girare una scena piccante in Trainspotting. Dal punto di vista ormonale, era molto confusa. Abbiamo litigato a lungo sulla questione. Ma il problema rimane circoscritto a quell'unico evento". In una precedente intervista, invece, Ewan McGregor ha parlato della scena che l'ha fatto piangere in Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Trainspotting è un film del 1996 diretto da Danny Boyle e basato sul romanzo omonimo di Irvine Welsh. Racconta la storia di Mark Renton, un giovane scozzese che trascorre gran parte del proprio tempo a drogarsi. Quando deciderà di astenersi dalle sostanze, però, inizierà a sperimentare un fortissimo desiderio di sesso... e Marvakis lo sa bene!

