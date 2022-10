Ewan McGregor e Ethan Hawke nel trailer ufficiale del nuovo film Apple Raymond e Ray

Pochi minuti fa la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Raymond e Ray, nuovo film originale dello streamer in arrivo in esclusiva per gli abbonati e con protagonisti Ewan McGregor e Ethan Hawke.

Raymond & Ray segue le vicende dei fratellastri Raymond e Ray, interpretati rispettivamente dalla star del Marvel Cinematic Universe che ha debuttato in Moon Knight e dallo storico interprete di Obi-Wan Kenobi, due fratelli che hanno vissuto all'ombra di un padre terribile. In qualche modo, ognuno di loro ha conservato uno spiccato senso dell'umorismo e il funerale del genitore diventa imprevedibilmente un'occasione per reinventarsi: c'è rabbia, c'è dolore, c'è follia, forse c'è amore e sicuramente c'è un lavoro di becchino.

Scritto e diretto da Rodrigo García, prodotto dal premio Oscar Alfonso Cuarón insieme a Bonnie Curtis e Julie Lynn per conto di Mockingbird Pictures, e con Gabriela Rodriguez e Shea Kammer sono i produttori esecutivi, il film include nel cast anche Maribel Verdú, Sophie Okonodo, Tom Bower e Vondie Curtis Hall. Raymond e Ray verrà presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, prima di uscire in tutto il mondo su Apple TV+ a partire dal 21 ottobre.

Cosa ve ne pare, da questo primo trailer? Ditecelo nei commenti.