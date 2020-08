Ewan McGregor divorzia: metà dei guadagni di Star Wars vanno alla ex-moglie

Se il Consiglio dei Jedi non ammetteva legami sentimentali forse un motivo c'era eccome. Purtroppo il matrimonio di Ewan McGregor è giunto al termine e per questo il buon Obi-Wan Kenobi dovrà condividere i guadagni ottenuti nei vari film di Star Wars con la ex-moglie.

L'attore scozzese è stato sposato per ben 22 anni con la scenografa Eve Mavrakis, ma nel 2017 il loro sogno si è infranto, dando avvio al lungo procedimento di divorzio. Alla fine McGregor ha accettato di dividere le royalties di molti progetti portati a termine durante il periodo del loro matrimonio: stiamo parlando di successi come Moulin Rouge!, Angeli e Demoni, La Bella e la Bestia e ovviamente tutti i film della trilogia prequel di Star Wars, a cui si aggiunge anche il breve cameo vocale de Il Risveglio della Forza.

TMZ riporta poi alcuni numeri presenti nell'accordo stipulato: l'attore pagherà 15000 dollari al mese per il mantenimento dei figli e poco meno di 36000 dollari per gli alimenti alla ex-moglie. I due condivideranno la custodia della bambina più piccola, di nove anni. Per consolarsi McGregor potrà continuare a guidare trenta delle loro auto (una per ogni giorno del mese!), mentre Mavrakis ha diritto alle altre cinque vetture. A lei andranno anche la casa, del valore di oltre 6 milioni di dollari, i gioielli e la somma depositata in alcuni conti bancari.

Il cuore di McGregor va invece a Mary Elizabeth Winstead, attrice conosciuta sul set di Fargo, ma questa è un'altra storia. In attesa di saperne di più sulle riprese per la serie su Kenobi, ripassiamo l'interessante carriera di Ewan McGregor nel mondo del cinema.