Ewan McGregor compie 52 anni: 'Un attore non dovrebbe mai dire: 'Non lo farò mai''

Se abbiamo imparato a voler bene ad Ewan McGregor è sì per i suoi ruoli più memorabili (e potremmo nominarne a decine, a partire ovviamente da sua maestà Obi-Wan Kenobi), ma anche e soprattutto per il lavoro che c'è dietro quei ruoli, dal quale traspare tutta la voglia dell'attore di non mollare mai neanche un centimetro.

A parlare della sua concezione del proprio mestiere fu qualche tempo fa lo stesso McGregor: l'attore, che compie oggi 52 anni, si disse infatti convinto che chiunque abbia abbracciato questa professione non dovrebbe mai rifiutare a priori la richiesta di un regista, puntando quindi a portare sempre più in alto l'asticella di ciò che si è disposti a fare per dar vita a un personaggio nel modo migliore.

"Una lezione che ho imparato è che un attore non dovrebbe mai dire: 'Questo non lo farò mai'. Una volta che hai accettato lo script dovresti essere disposto a spingerti quanto più in là sia necessario sul set. Con alcuni registi giri la scena e loro ti dicono che va bene così, ma tu pensi fra te e te: 'È davvero tutto qui? Non si può fare di più?'" furono le sue parole.

Siete d'accordo con la filosofia del nostro Ewan? Per quale ruolo pensate l'attore si sia effettivamente spinto oltre i propri limiti? Diteci la vostra nei commenti! Scopriamo, intanto, qual è stata la scena di Obi-Wan Kenobi che ha fatto piangere Ewan McGregor.