Ewan McGregor e Anne Hathaway protagonisti di un nuovo film d'avventura con i dinosauri

In attesa di They Follow, sequel dell'osannato horror It follows, il regista David Robert Mitchell realizzerà un nuovo film d'avventura a base di dinosauri con protagonisti Ewan McGregor e Anne Hathaway.

La notizia, dopo mesi di indiscrezioni, in queste ore è stata ufficialmente confermata dal The Hollywood Reporter, che rivela che il progetto - ancora senza titolo - sarà prodotto e distribuito da Warner Bros: la major, che in questi giorni ha comprato anche il nuovo misterioso film di Ryan Coogler incentrato (probabilmente) sui vampiri, avrebbe messo a disposizione del regista di Under the silver lake un budget di circa 80 milioni di dollari, per quello che è descritto come 'un film originale per tutta la famiglia ambientato negli anni '80 e incentrato sui dinosauri'.

David Robert Mitchell ha scritto la sceneggiatura e dirigerà il film, del quale sarà anche il co-produttore insieme a J.J. Abrams e Hannah Minghella di Bad Robot e a Matt Jackson della compagnia Jackson Pictures. Secondo quanto riportato, Anne Hathaway e Ewan McGregor saranno i genitori protagonisti al centro della storia, con il casting degli attori bambini che interpreteranno i loro figli attualmente in corso. Tanto per fare chiarezza, il progetto non avrà nulla a che fare con il nuovo film Jurassic Park in lavorazione in casa Universal.

Ricordiamo che Ewan McGregor sarà presto visto nell'adattamento di Showtime e Paramount Global del romanzo di Amor Towles, Un gentiluomo a Mosca, di cui è stato produttore esecutivo.