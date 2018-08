Ewan McGregor afferma che non ci sono piani per uno stand-alone su Obi-Wan Kenobi

Durante una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, l'attore Ewan McGregor ha affermato che per il momento la LucasFilm non ha sta pensando di realizzare uno stand-alone su Obi-Wan Kenobi.

Durante la trasmissione The View, l'attore è tornato a commentare per l'ennesima volta l'eventualità di riprendere l'iconico ruolo interpretato ne La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

"Ovviamente lo farei seduta stante", ha dichiarato McGregor. "Del resto, l'ho detto così tante volte in passato che sembra che io stia disperatamente cercando un lavoro."

Purtroppo, l'attore ha anche aggiunto che al momento non c'è alcun piano ufficiale per un film su Obi-Wan Kenobi. "Per quanto ne sono, attualmente non ci sono piani in tal senso. Mi è stata fatta questa domanda per anni e anni. Sarei felice di farlo. Innanzitutto bisognerebbe avere una buona storia che colleghi il mio Obi-Wan a quello di Alec Guinness."

Resta da vedere se questo dietrofront sia da attribuire ai recenti rumor secondo i quali la LucasFilm avrebbe deciso di mettere in pausa lo sviluppo di nuovi stand-alone dopo l'uscita di Solo: A Star Wars Story per concentrarsi esclusivamente sui film della saga principale.

Ricordiamo che le riprese di Star Wars: Episodio IX sono attualmente in corso sotto la guida di J.J. Abrams. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo a dicembre 2019.