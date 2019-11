L'evoluzione degli Stormtrooper in un video promozionale di Star Wars IX

L'opera, che avrà per protagonista Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill e vedrà anche il ritorno di Carrie Fisher tramite scene inutilizzate de Il Risveglio della Forza, porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dallo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow , scelto inizialmente per guidare la regia del progetto e oggi accreditato soltanto come autore del soggetto.

Il filmato è stato mostrato in anteprima quest'estate al Comic-Con di San Diego.

Inizialmente pensati come fanti dell'Impero Galattico, nelle loro apparizioni successive gli stormtrooper adottarono ogni tipo di modifiche alla loro armatura, specializzata per operare su tutte le longitudini e le latitudini dei più disparati pianeti della galassia lontana lontana, siano essi ricoperti di neve o caratterizzati da spiagge tropicali.

Dopo aver debuttato nelle scene di apertura di Star Wars: A New Hope, gli stormtrooper sono diventati alcune delle figure più iconiche del franchise , guadagnandosi nel corso del tempo varie evoluzioni, che la featurette racconta nel dettaglio e con diversi dietro le quinte.

Come al solito, potete visionarlo comodamente all'interno della news.

Star Wars non vuol dire solo spade laser, Jedi e astronavi ma anche Stormtrooper , e proprio l'evoluzione degli iconici soldati imperiali nel corso della saga creata da George Lucas è al centro di un nuovo video promozionale per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker .

