L'evoluzione degli Effetti Speciali nelle nuove foto di Captain Marvel

Continuiamo a parlare di Captain Marvel con Brie Larson, approfondendo varie curiosità sullo sviluppo del film e parlando nello specifico della progressione dei lavori con gli Effetti Speciali, visto che sono state diffuse online alcune nuove foto che ci mostrano il primo e il dopo l'applicazione digitale dei VFX.

Le immagini sono spoiler perché sono quasi interamente dedicate allo scontro tra Carol Danvers e la Suprema Intelligenza, che viene nella parte finale del film. Si nota una sala attrezzata con macchinari per le riprese e la futura post-produzione in digitale, Annette Bening che stringe il Tesseract in mano - sembra un cubo di Rubik - e anche tutto un interessante lavoro in VFX sull'illuminazione, sostanzialmente tutta in digitale.



Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck è ancora nelle sale e continua la sua corsa al miliardo di dollari, per ora fermo a 918 milioni, un incasso comunque stratosferico per una film d'origini, il secondo in un anno dopo l'irraggiungibile Black Panther. A quanto pare il film avrà un sequel, guardando sia ai profitti che all'accoglienza generalmente positiva riservatagli.



Vi ricordiamo intanto che il prossimo 24 aprile rivedremo Carol Danvers nell'attesissimo Avengers: Endgame dei fratelli Russo, conclusione di quella che Kevin Feige ha chiamato l'Infinity Saga.