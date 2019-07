Un evocativo inside look ufficiale al Cats diretto da Tom Hooper. Il trailer venerdì

Le ultime notizie relative all'annunciato e attesissimo adattamento cinematografico di Cats risalgono allo scorso dicembre, quando partivano le riprese della trasposizione del famoso musical di Broadway diretta da Tom Hooper (Il Discorso del Re, Les Miserables), ma ecco che adesso la Paramount diffonde un first look ufficiale.

A differenza di molti altri, la compagnia ha scelto di mostrare prima dell'arrivo del trailer il prossimo venerdì un inside look delle riprese, dei set pieces e delle coreografie. Sembra un lavoro molto meticoloso soprattutto in termini di scenografie, dato che c'è stata la necessità di dover similare la grande degli edifici e degli oggetti rispetto ai protagonisti della storia, che sono appunto dei Gatti.



Sì, gatti ma non realmente gatti, dato che nel film come nel musical a vestire i panni dei vari Old Deuteronomy, Grizabella, Bombalurina o Macavity troveremo attori in carne ed ossa, per l'esattezza Judi Dench, Jennifer Hudson, Taylor Swift e Idris Elba, senza contare i vari James Corden, Ian McKellen o Jason Derulo, che andranno a completare il cast che vediamo tutto nel video in calce.



Cats uscirà nelle sale americane il prossimo 20 dicembre 2019. Non c'è ancora una data d'uscita italiana, ma siamo certi che con l'arrivo del trailer questo venerdì la conosceremo.