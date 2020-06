Evil Dead, tragica notizia per i fan della saga horror di Sam Raimi

Nelle ultime ore è arrivata una notizia purtroppo tragica per quanto riguarda la salute di Danny Hicks, attore comparso nella celebre saga horror di Evil Dead diretta da Sam Raimi. All'attore sarebbe stato diagnosticato un cancro ormai arrivato al quarto stadio e che gli rimane poco da vivere.

L'attore, che compirà 69 anni a luglio, è divenuto celebre per aver interpretato un ruolo ne La casa 2, funambolico capitolo della trilogia dedicata a La casa diretto da Raimi nel 1987. "A tutte le persone che non ho mai avuto la fortuna di incontrare e a tutti i 6mila e oltre fan che hanno apprezzato il mio lavoro, ho delle brutte notizie. Mi è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. Approssimativamente mi rimangono da 1 a 3 anni da vivere. Ma vi dirò questo, di sicuro ho fatto tantissimo in questi 68 anni di vita. Non cambierei assolutamente nulla di tutto questo e non ho troppi rimpianti. Ok, devo andare. Devo scoprire cosa diavolo sta succedendo in quella cantina", ha concluso l'attore citando quella memorabile scena de La casa 2.

"Date un'occhiata a FullEmpirePromotions e a quello che ha in serbo il mio amico Dominic". Dominic Mancini, amico dell'attore, ha infatti creato una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese mediche dell'amico davvero ingenti; finora 100 persone hanno donato un totale di 5mila dollari, con l'obiettivo che è attualmente fissato a 8mila dollari.

Qualche mese fa lo stesso Sam Raimi aveva rivelato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della sua saga, La casa appunto, di cui l'ultima riproposizione era stata sul piccolo schermo con la serie Ash vs. Evil Dead, conclusasi alla terza stagione. Raimi tuttavia non ha più fatto sapere nulla del progetto e adesso si concentrerà sulla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.