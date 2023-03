Evil Dead, Sam Raimi ha un desiderio: 'Più film con Bruce Campbell'

Considerate come leggende dell'horror Sam Raimi e Bruce Campell, i due potrebbero concretamente ritornare a lavorare insieme. Campbell dalla sua parte ha una volontà di ritiro per ruoli live-action.

Non disperate: l'attore ha affermato di poter valutare l'animazione, tant'è che tempo fa ha dichiarato: "Sam ha molti impegni. Ha tante carte sul tavolo, ma lui e suo fratello stanno facendo la differenza. [...] [riguardo a un progetto animato]: mi piacerebbe molto, perché la mia voce non è invecchiata come il mio corpo".

In una recente intervista per Empire Magazine, il regista è tornato ad esprimere il suo grande amore nei confronti dell'attore e della loro collaborazione: "Amo lavorare con Bruce e Rob. Lo adoro in qualità di produttore, perché sono dei partner molto validi. Mi piace anche essere supportato da loro in veste di regista. Quindi spero che questo sia previsto in un possibile futuro".

Dopo la trilogia di La Casa negli anni '80, i due hanno collaborato nuovamente per il sequel ufficiale della saga: Evil Dead Rise. Viste le dichiarazioni dell'attore è improbabile che ci sia un ritorno fisico in un ulteriore sequel, ma a questo punto non si escludono versioni differenti che ne coinvolgano solamente la voce.

Evil Dead Rise sta arrivando: preparatevi, perché il sequel sarà distribuito nelle sale a partire dal 19 Aprile 2023.