Evil Dead: Sam Raimi e Bruce Campbell a lavoro su un film d'animazione della saga!

Quest'anno Evil Dead Rise riporterà nelle sale uno dei franchise horror più famosi di sempre, La Casa, serie di film diretti e prodotti da Sam Raimi e interpretati da Bruce Campbell. E sebbene quest'ultimo abbiamo ormai abbandonato definitivamente il ruolo di Ash Williams, il personaggio potrebbe invece tornare in futuro. Ma come?

Recentemente, l'attore ha confermato a Bloody Disgusting che insieme ad altri collaboratori, incluso il regista Sam Raimi, sperano di sviluppare un film d'animazione de La Casa.

"Tutto quello che posso dire è che lo stiamo perseguendo attivamente", ha confermato Campbell. "Sam è un uomo impegnato. Aveva un film di grande successo, quindi ha molto da fare, ma lui e suo fratello stanno attivamente dando forma al mondo. Una cosa è avere un animatore e dire: 'Ehi, animalo! ' Devi sapere cosa animerai. Non vedo l'ora, perché la mia voce non è invecchiata tanto quanto me".

Negli anni successivi all'uscita di Army of Darkness, Campbell ha prestato la sua voce a diversi videogiochi, mentre vari fumetti hanno continuato a raccontare nuove avventure di Ash. Dopo aver recitato in tre stagioni di Ash vs. Evil Dead, l'attore ha annunciato il suo ritiro, sebbene successivamente abbia offerto nuovamente la sua voce a Evil Dead: The Game.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento su La Casa Il Risveglio del Male.