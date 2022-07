Evil Dead Rise, Warner ci ripensa: il nuovo capitolo uscirà anche al cinema?

Evil Dead Rise è un'esclusiva HBO Max e non sarebbe quindi stato distribuito in maniera tradizionale nelle sale cinematografiche. Almeno fino ad ora. Stando agli ultimi rumor che si stanno susseguendo nelle ultime ore, pare che la Warner stia considerando di distribuire il film al cinema dopo l'ottimo riscontro ottenuto nei test-screening.

Benché ancora si sappia davvero molto poco riguardo al film, a parte che si tratta del nuovo capitolo della saga horror concepita da Sam Raimi (che qui torna ancora come produttore), OTN ha appreso che il trailer è stato recentemente proiettato per pochi eletti e che in seguito è stato compilato un sondaggio. Il sito ha ottenuto in esclusiva il sondaggio inviato dalla Warner Bros. in cui c'erano diverse domande che riguardavano la visione di Evil Dead Rise nelle sale cinematografiche rispetto alla visione su HBO Max. Tenete presente che non si tratta assolutamente di una conferma al 100%. Tuttavia, significa che la Warner Bros. sta tenendo aperte le sue opzioni.

Inoltre, OTN afferma che Evil Dead Rise ha ottenuto un buon punteggio ad ogni proiezione di prova, quindi non dovrebbe essere una sorpresa che si stia pensando ad un'uscita nelle sale. Il franchise di Evil Dead è uno dei più acclamati franchise horror mai realizzati e ogni suo film ha ricevuto recensioni positive. Se le reazioni a Evil Dead Rise sono indicative, il franchise ha ottime possibilità di continuare.

Recentemente Sam Raimi ha affermato che Evil Dead Rise è sconvolgente: "Ho visto un montaggio preliminare [di 'Evil Dead Rise'], un montaggio abbastanza avanzato e uno avanzato e più bello. Probabilmente ci sono alcuni cambiamenti che Lee Cronin sta facendo e che non ho visto, ma è fantastico. È terrificante e farà impazzire la gente".

Purtroppo Bruce Campbell ha detto addio a Evil Dead e non apparirà in questo nuovo capitolo. Nonostante ciò è attivamente impegnato nella sua promozione in quanto figura tra i produttori insieme a Raimi.