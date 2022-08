Evil Dead Rise, Warner Bros. cambia idea! Il film uscirà al cinema: la data ufficiale

Deadline ha confermato che Warner Bros. ha cambiato idea sulla distribuzione di Evil Dead Rise, quinto capitolo del franchise La casa. Inizialmente previsto in uscita streaming su HBO Max, Evil Dead Rise avrà una distribuzione cinematografica, come auspicato dai fan e anche dalla star del franchise, Bruce Campbell.

L'uscita del film è prevista il 21 aprile 2023, data inizialmente destinata da Warner ad altri due horror, i remake di Le notti di Salem e Train to Busan.

Grazie a questa decisione Evil Dead Rise uscirà al cinema a poco più di dieci anni dal remake di Fede Álvarez del 2013, La casa.



La conferma della distribuzione cinematografica di Evil Dead Rise è arrivata dal regista del film, Lee Cronin:"Evil Dead Rise! 21/04/23. Esclusivamente nelle sale. Il conto alla rovescia per la carneficina è iniziato".

Scritto e diretto da Lee Cronin basandosi sui personaggi di Sam Raimi, Evil Dead Rise comprende nel cast Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher, con Mia Challis nel ruolo di Jessica.



Bruce Campbell aveva promosso il film e parlato in questi termini del film:"Abbiamo avuto un'anteprima che ha ottenuto valutazioni molto alte. Potenzialmente lo trasmetterebbero in streaming su HBO Max, ma potrebbe andare al cinema... È una versione urbana de La casa".



Nonostante sia apparso in tutti i film della saga, Bruce Campbell non comparirà in Evil Dead Rise.