Evil Dead Rise è ufficiale: Sam Raimi produrrà il nuovo capitolo per New Line e HBO Max

La notizia era nell'aria ormai da diverso tempo viste le frequenti anticipazioni di Bruce Campbell, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'Hollywood Reporter e Deadline: New Line ha avviato ufficialmente i lavori per un nuovo film de La Casa.

Intitolato Evil Dead Rise, il nuovo capitolo della leggendaria saga horror firmata da Sam Raimi vedrà il regista di Spider-Man agire in qualità di produttore esecutivo, mentre alla regia troveremo il Lee Cronin di Hole - L'abisso. Campbell, che ha vestito i panni di Ash Williams nei titoli originali, affiancherà Raimi e Robert Tapert come produttore esecutivo.

La grande novità riguarda però la distribuzione. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la pellicola salterà l'uscita nelle sale cinematografiche per approdare direttamente in streaming su HBO Max, anche se il sito fa notare che nei territori in cui non è presente il servizio (tra cui l'Italia) non è da escludere un passaggio al cinema.

Con protagoniste Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, Evil Dead Rise sposterà l'azione dai boschi alla città e racconterà la contorta storia di due sorelle la cui riunione viene interrotta dall'ascesa di demoni affamati di carne, costringendole ad affrontare una pericolosa battaglia per la sopravvivenza.

"Sono entusiasta di riportare Evil Dead alla sua casa originale, la New Line, dopo 40 anni dall'uscita del primo film", ha dichiarato Raimi, che a breve farà il suo atteso ritorno sul grande schermo con il sequel di Doctor Strange. "La storia dell'azienda come pionieri dell'horror parla da sì. Sono altrettanto entusiasta di lavorare con Lee Cronin, le cui doti come narratore lo rendono il regista ideale per portare avanti la forte eredità del franchise."

Cosa ne pensate del progetto? Fatecelo sapere nei commenti!