Evil Dead Rise, terrore indescrivibile nel trailer: scalpi, sangue, gore e... la motosega!

Per chi avesse ancora dei dubbi su Evil Dead Rise, nuovo capitolo reboot della saga di Sam Raimi ma con Lee Cronin alla regia, è il momento di ricredersi. E di urlare, non scherziamo, come non facevate da anni di fronte a un trailer horror. Un'intera famiglia posseduta dal Necromicon, mentre si squarta a vicenda!

Solo ieri, un inquietantissimo teaser di Evil Dead Rise – più che altro, uno spezzone del terrore in arrivo – anticipava l’uscita del primo trailer completo già oggi. Molti preoccupati della deriva di questa saga senza Sam Raimi alla regia e senza Bruce Campbell come protagonista. Ma non c’è da preoccuparsi (o forse sì, ma per il livello di gore che vedrete su schermo): innanzitutto, sia Raimi che Campbell fungono da produttori e il primo ha mantenuto un controllo creativo molto ferreo su Evil Dead Rise.

E ora questo trailer non può che confermarci che questo nuovo reboot potrebbe diventare uno degli horror più spaventosi e senza pietà degli ultimi anni: il sangue esplode dagli ascensori come in Shining, scalpi strappati e facce tagliate con il cristallo infranto. E poi ossa, squartamenti, urla e jumpscare da dover preparare un cambio di mutande pulite. E ovviamente, a un certo punto, anche l’immancabile motosega. Ma anche un cambio radicale, forse anche più claustrofobico, nelle ambientazioni del Necromicon.

Vediamo sì una casa sul lago in alcuni spezzoni, ma gran parte del film dovrebbe essere ambientata in un grattacelo di Los Angeles, dove la giovane Beth va a trovare sua sorella Ellie mentre cresce da sola ben tre figli. E l’intera famiglia sembra pronta a esplodere, a essere posseduta dal demone e a costringere gli altri a difendersi come possibile in uno spazio tanto angusto quanto terrorizzante. Nel cast spiccano i nomi di Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher, Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

