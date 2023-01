Evil Dead Rise: uno spezzone agghiacciante anticipa la data del trailer! È spaventoso...

Sam Raimi è tornato e si vede, anche se stavolta solo come produttore e non come regista. Ma il tocco di uno dei maestri dell'horror più inquietanti di sempre si vede eccome anche solo in questo primissimo spezzone che anticipa l'uscita del trailer di Evil Dead Rise: mancano poche ore, ma già salterete dalla sedia...

Questa immagine vi dirà già qualcosa: era stata la prima di Evil Dead Rise a essere distribuita e dava già un accenno alla trama, completamente rivista rispetto alla trilogia storica di Sam Raimi, che avremmo trovato in questo nuovo reboot. Forse reboot non è la parola giusta per il film che sarà diretto da Lee Cronin e non vedrà neanche la partecipazione di Bruce Campbell, storico volto del franchise, se non come produttore al fianco di Raimi. Ma ecco quanto sappiamo.

Sappiamo che questo nuovo capitolo dovrebbe raccontare una storia totalmente autonoma rispetto alla trilogia cinematografica degli Evil Dead e alla serie sequel Ash vs. The Evil Dead. Sappiamo che stavolta non sarà ambientata nella famosa casa nel bosco e che i protagonisti non saranno un gruppo di amici: piuttosto, una famiglia che vedrà l’amorevole madre trasformarsi, posseduta, nel terribile demone al centro dei film.

E vediamo infatti, in questo spezzone da far accapponare la pelle, la figlia più piccola che, barricata in casa, si affaccia allo spioncino e sussurra: “Non sembi stare molto bene, mamma”. È terrorizzata, e infatti fuori dalla porta ci appare una creatura inquietantissima e completamente trasformata. Insomma, le premesse per un buon horror pronto a terrorizzarci come pochi, ci sono tutte. Avremo la conferma definitiva domani, quando dovrebbe arrivare il trailer completo come anticipato da questo teaser.

Di sicuro, l’assenza di Raimi dietro la camera da presa non dovrebbe preoccupare, visto l’enorme controllo creativo e produttivo che ha mantenuto sul film: ecco le sue richieste inderogabili su Evil Dead Rise.