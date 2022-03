Evil Dead Rise, il sequel de La Casa è stato classificato: sarà vietato ai minori?

Nonostante il franchise de La Casa non sia stato tra i più richiesti in anni recenti, lo dimostra anche la cancellazione di Ash VS Evil Dead con Bruce Campbell tornato nei panni dell'iconico personaggio, la saga horror di Sam Raimi continuerà su HBO Max con un nuovo capitolo, Evil Dead Rise, il quale ha appena ricevuto il visto censura negli USA.

Il film è previsto per HBO Max quest'anno, e anche se non abbiamo una data di uscita esatta, un annuncio ufficiale e un trailer potrebbero non essere lontani, dato che la MPAA ha appena consegnato il suo rating. Secondo un comunicato stampa di FilmRatings.com Evil Dead Rise sarà Rated R, per "forte violenza horror sanguinosa e gore, e un po' di linguaggio volgare ed esplicito".

La storia dovrebbe essere molto diversi dai precedenti capitoli. Il regista Lee Cronin ha anticipato che l'azione si sposterà "dalla capanna nel bosco alla città". La sinossi ha rivelato che la storia è incentrata su due sorelle estranee la cui tanto attesa reunion è totalmente rovinata dall'arrivo di demoni in carne ed ossa.

Il creatore della saga, Sam Raimi, ha selezionato personalmente Cronin per il lavoro di regista e Bruce Campbell è accreditato come produttore. Anche se probabilmente non apparirà nel film, dato che Campbell ha detto addio al franchise, questi è stato impegnato a pubblicizzare il prossimo film nelle interviste, dicendo:

"La gente può chiamarlo come vuole: sequel, remake, reimmaginazione. Ma si tratta semplicemente di un altro film di Evil Dead. È incentrato sui libri. Riguarda il Necronomicon. Dove finisce questo libro e cosa gli succede nel corso dei millenni? In questo caso, è ambientato in città, non è più una capanna nel bosco. È completamente diverso, e ci sono delle eroine ignare che salveranno la situazione".