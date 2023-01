Evil Dead Rise, il secondo spaventoso trailer rende omaggio allo stile di Sam Raimi

Evil Dead Rise sta per sbarcare nei cinema e per l'occasione è stato distribuito un nuovo trailer internazionale con ulteriori sequenze, in aggiunta al red band trailer pubblicato nei giorni scorsi sui canali social. A differenza di quest'ultimo, il video che vi mostriamo offre un punto di vista completamente differente sul film.

Il trailer internazionale riserva alcuni veri e propri omaggi a Sam Raimi e alla sua trilogia originale, con tanto di crash zoom, una delle tecniche maggiormente iconiche della saga principale.



Il video inizia con la ripresa esterna dell'appartamento e gli interpreti maschili del cast che sembrano assumere un ruolo molto ma soprattutto mostra l'arrivo di Beth nella casa di Los Angeles della sorella Ellie, impegnata a crescere da sola i suoi tre figli. Le sequenze mostrano il terrore provocato da un libro dal quale scaturiscono demoni in grado di possedere le persone e metteranno duramente alla prova la famiglia.



Poco sangue e poca violenza in questo trailer, che offre uno sguardo suggestivo sulla visione del regista Lee Cronin.

Il gruppo di interpreti del film - ecco la prima immagine del cast di Evil Dead Rise - comprende Lily Sullivan e Alyssa Sutherland nei panni delle due sorelle, Beth e Ellie. I tre figli sono interpretati da Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.



Non perdetevi anche il red band trailer di Evil Dead Rise, che ha spopolato in questi giorni sui social.