Evil Dead Rise, secondo Cronin: 'Dal trailer emerge il 10%. Non avete ancora visto nulla'

Mancano pochi mesi all' uscita al Cinema di Evil Dead Rise, nuovo film horror di Lee Cronin. La sua data di rilascio è prevista infatti per il 21 Aprile 2023. Intanto, il regista ha già terrorizzato il pubblico intero con i suoi trailer ufficiali.

Poco tempo fa sono stati condivisi i trailer ufficiali di Evil Dead Rise, che i fan hanno trovato a dir poco agghiaccianti. Non sembra essere stata solamente l'atmosfera gore e buia a spaventare, ma anche i numerosi oggetti affilati e lo spargimento di sangue infinito.

Molti trailer spesso rivelano gran parte del film che vanno a rappresentare, ma questo non ne è proprio il caso. A confermarlo è lo stesso Lee Cronin in un'intervista per Empire Magazine: "C'è altro- nel trailer c'è forse un 10% dell'esperienza reale del film".

Il regista sembra essere così tanto legato al film da essersi tatuato anche uno degli omicidi del film. D'altronde il personaggio di Ellie è una tatuatrice. Purtroppo Cronin non può ancora mostrarlo, altrimenti anticiperebbe qualche dettaglio del restante 90% del film. Visto però il caos omicida dei primi due trailer, i fan sono davvero curiosi di sapere cosa nasconda il film integrale.

Ricordiamo che Evil Dead Rise, inizialmente quotato per uscire su HBO Max, arriverà invece al Cinema il 21 Aprile 2023.