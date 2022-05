Evil Dead Rise, Sam Raimi sul nuovo film: 'E' davvero terrificante, sconvolgerà la gente'

Evil Dead Rise sarà distribuito su HBO Max quest'anno e a quanto si dice pare sarà terrificante quasi quanto il remake di Evil Dead del 2013 di Fede Alvarez. Ora, il produttore esecutivo Sam Raimi sta aggiungendo benzina al fuoco incrementando l'hype attorno alla pellicola della sua saga horror, descritta come un'esperienza davvero terrificante.

Nel corso di una chiacchierata con Slash Film, Raimi ha parlato dei tagli di montaggio che sono stati fatti in post-produzione per il film, compresi diversi cambiamenti fatti dal regista Lee Cronin che Raimi non ha ancora visto. Tuttavia, il regista e produttore ha promesso che la versione finale soddisferà le aspettative dei fan della saga horror:

"Ho visto un montaggio preliminare [di 'Evil Dead Rise'], un montaggio abbastanza avanzato e uno avanzato e più bello. Probabilmente ci sono alcuni cambiamenti che Lee Cronin sta facendo e che non ho visto, ma è fantastico. È terrificante e farà impazzire la gente".

La storia dovrebbe essere molto diversi dai precedenti capitoli. Il regista Lee Cronin ha anticipato che l'azione si sposterà "dalla capanna nel bosco alla città". La sinossi ha rivelato che la storia è incentrata su due sorelle estranee la cui tanto attesa reunion è totalmente rovinata dall'arrivo di demoni in carne ed ossa.

Sam Raimi ha selezionato personalmente Cronin per il lavoro di regista e Bruce Campbell è accreditato come produttore. Anche se probabilmente non apparirà nel film, dato che Campbell ha detto addio al franchise, questi è stato impegnato a pubblicizzare il prossimo film nelle interviste, dicendo:

"La gente può chiamarlo come vuole: sequel, remake, reimmaginazione. Ma si tratta semplicemente di un altro film di Evil Dead. È incentrato sui libri. Riguarda il Necronomicon. Dove finisce questo libro e cosa gli succede nel corso dei millenni? In questo caso, è ambientato in città, non è più una capanna nel bosco. È completamente diverso, e ci sono delle eroine ignare che salveranno la situazione".