Evil Dead Rise, Sam Raimi condivide nuovi dettagli super esclusivi!

Le prime reazioni a Evil Dead Rise sono già molto alte e intrise d'entusiasmo. Il film di Sam Raimi che uscirà il 20 Aprile sarà ricco di tensioni e di...vuoti.

"Vieni nel mio ufficio", afferma Sam Raimi scherzosamente al giornalista, spostandosi giusto di qualche metro.

"I fan conoscono bene l'antica usanza di raccontare storie di fantasmi intorno al fuoco, ed è quello che cerchiamo di fare. Cerchiamo anche di lasciare spazio all'immaginazione del pubblico, in modo che riescano a mettere i loro ingredienti, che infine formeranno l'atmosfera horror, che è il nostro scopo", continua il regista, rivelando alcuni degli obiettivi del nuovo film.

E ancora: "Credo che sia proprio quello spazio in cui non si mostra nulla, in cui si lascia lo spettatore ad immaginare le più disparate teorie e scene, a solleticare quel desiderio che ti fa richiedere sempre di più".

Le affermazioni di Raimi sono perfettamente coerenti, dato che il trailer di Evil Dead Rise mostrerebbe solo il 10% della storia effettivamente raccontata - e già con quella bassa percentuale ha provocato il terrore dei fan.

Siete d'accordo con le dichiarazioni di Sam Raimi? Ma soprattutto, anche voi provate una sensazione di maggiore terrore quando ci sono quegli spazi vuoti in cui ogni pericolo sembra essere dietro l'angolo, anche se, effettivamente, non c'è?