Evil Dead Rise, quali richieste aveva Sam Raimi per il nuovo film della saga horror?

Evil Dead Rise potrebbe discostarsi in qualche modo dagli altri film della saga di La Casa ma Sam Raimi ha mantenuto fermezza su certi aspetti fondamentali, assicurandosi che non venissero toccati. Ne ha parlato a Empire Magazine il regista del film Lee Cronin nel corso di un'intervista sulla lavorazione del nuovo capitolo.

Secondo quanto dichiarato da Cronin, Sam Raimi è stato irremovibile soltanto su alcuni dettagli:"Assicurati che sia coinvolto un libro e che ci siano buoni Deadites" ha dichiarato Cronin, confermando la presenza quegli 'atroci, orribili e divertenti bastardi'.



Cronin ha spiegato cosa apprezza particolarmente dell'universo di Evil Dead:"Quello che amo è che questi non sono zombie senza cervello. Parlano e provocano. Ci sono più dialoghi su Deadite che mai. Evil Dead Rise non è osceno come Evil Dead 2 e non è oscuro come Evil Dead del 2013" ha concluso.



Evil Dead Rise è il secondo film che non comprende senza Bruce Campbell nel cast nei panni di Ash Williams, dopo il reboot del 2013. Il nuovo capitolo in arrivo nel 2023 si svolgerà in una città e non in una capanna nei boschi. Protagonista sarà il personaggio di Beth (Lily Sullivan) che scopre il Necronomicon Ex-Mortis all'interno dell'appartamento di sua sorella Ellie (Alyssa Sutherland).

Bruce Campbell e Sam Raimi saranno produttori esecutivi del progetto.



Scoprite nel frattempo la nuova immagine di Evil Dead Rise con un demone che fluttua su un lago!