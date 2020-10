Evil Dead Rise, il regista fiducioso: 'Sto creando le montagne russe del terrore'

Con una sceneggiatura scritta da Sam Raimi e la regia di Lee Cronin, Evil Dead Rise si proporrà di rinnovare la formula de La Casa per offrire ai fan qualcosa di terrificante fedele al materiale originale al tempo stesso.

"La cosa che continuo a ripetermi quando sono a lavoro e sto sviluppando delle idee, è essere sicuro che il progetto sia un viaggio sulle montagne russe, per assicurarmi che abbia dei colpi di scena e delle svolte che siano viscerali e coinvolgenti. Per riassumere, volevo creare le montagne russe del terrore, è stata questa la chiave di volta per me. Nei miei ricordi de La Casa, quando guardavo i film da piccolo, mi stupivo e mi chiedevo come potesse esistere qualcosa del genere", ha dichiarato Lee Cronin in un'intervista per Comicbook.com.

Il regista rimase colpito dallo sperimentalismo di Raimi e dal suo approccio diretto all'horror, privo di tempi morti o di una ricerca eccessiva di realismo. Per questo quando ha iniziato a lavorare sul film insieme a lui ha sentito una grande responsabilità.

"Ad un certo punto ho smesso di sentirmi un fan e ho lavorato su una grande idea per un film che prevede un'ambientazione incredibile, dei grandi personaggi e delle vicende che devono funzionare insieme a tutto ciò che i fan conoscono e amano de La Casa".

Un processo lungo, ma che potrebbe dare dei buoni frutti. A quanto pare dobbiamo prepararci a dire addio alla casa nei boschi di Evil Dead, visto che potrebbe essere presente un'ambientazione completamente diversa.