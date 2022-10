Evil Dead Rise: pubblicata dal regista una foto del dietro le quinte

Con una data d'uscita di Evil Dead Rise ormai certa e confermata anche dalla Warner Bros., un nuovo assaggio del film diretto da Lee Cronin ci arriva dallo stesso regista e dal suo profilo Twitter.

Evil Dead Rise rappresenta il quinto capitolo della saga Evil Dead e in questo ultimo progetto seguiremo la storia di Beth che, stanca per il viaggio, fa visita alla sorella maggiore Ellie, la quale sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. L' incontro delle sorelle è interrotta dal ritrovamento di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie.

Tale ritrovamento darà origine a demoni in carne e ossa e spingerà Beth ad una lotta primordiale per la sopravvivenza, mentre si trova ad affrontare la versione più da incubo della maternità che si possa immaginare. Inizialmente la pellicola era destinato ad un'uscita esclusiva della HBO Max, ma la Warner Bros. Discovery ha deciso di portare il sequel nelle sale, cosa che accadrà non prima della metà del prossimo anno.

Nella foto postata dal regista si vede chiaramente un corridoio, presumibilmente della casa di Ellie, sporco di sangue e tutta la troupe impegnata a rendere il set quanto più realistico e spaventoso possibile, con un cast vede la presenza di: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Mia Challis, Morgan Davies, Nell Fisher e Gabrielle Echols.

Non resta che attendere il prossimo anno per poter vedere finalmente sul grande schermo Evil Dead Rise, che per Bruce Campbell: "non fa poi così schifo".