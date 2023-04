Evil Dead Rise, Lily Sullivan e le foto con Jane Levy del reboot del 2013!

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale di Evil Dead Rise (La casa - ll risveglio del male), quinto capitolo del franchise di Evil Dead creato da Sam Raimi. La star del film, Lily Sullivan, ha mandato in visibilio i fan con delle foto pubblicate sul suo account Instagram che la ritraggono con un'altra protagonista della saga.

L'attrice ha pubblicato una foto che la ritrae con Jane Levy, tra i protagonisti del reboot di Evil Dead del 2013; nel film il suo personaggio, Mia, è l'unico a sopravvivere alla fine del film.



Il pessimo riscontro al botteghino del film spostò le attenzioni della produzione sul piccolo schermo con la serie Ash vs. Evil Dead. Le foto pubblicate da Lily Sullivan, nella quale compare anche la co-protagonista di Evil Dead Rise, Alyssa Sutherland, ha generato tantissime reazioni entusiaste degli spettatori, che vorrebbero vedere Levy nuovamente nel franchise.



"Legame traumatico con le mie sorelle [Evil Dead]. Invieremo il conto della terapia" ha scritto l'attrice nella didascalia del post.

Nel quinto film del franchise - Evil Dead Rise è stato elogiato nei primi commenti sul film - troviamo Ellie e Beth, due sorelle che si riavvicinano quando quest'ultima si stanca del suo girovagare per il mondo. Ellie è una madre che sta crescendo da sola tre figli in un piccolo appartamento di Los Angeles. La reunion tra sorelle viene funestata dal ritrovamento di un libro da parte di Ellie, scovato negli anfratti dell'edificio nel quale vivono. La scoperta origina un'ascesa inarrestabile del male, con diversi demoni che s'impossessano del corpo di Ellie e la donna che cerca di combattere per sconfiggere l'infernale versione dell'idea stessa di maternità.



Nel frattempo Sam Raimi ha condiviso nuovi dettagli esclusivi su Evil Dead Rise.