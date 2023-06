Evil Dead Rise, Lee Cronin raccomanda per i sequel: 'Devono essere in luoghi isolati'

Evil Dead Rise ha riportato in vita il franchise creato da Sam Raimi con un film capace di rivoluzionare e modernizzare l’idea dello storico regista. In un’intervista con Discussing Film, Lee Cronin ha parlato, tra le altre cose, del futuro della saga e di come nuove idee potrebbero essere sviluppate senza mancare di coerenza.

Anche una leggenda dell’horror come Stephen King ha affermato di aver apprezzato Evil Dead Rise che, sulle sue spalle, portava il peso di un’eredità pesante e di una fanbase affezionata ed esigente.

Visto il successo ottenuto dal nuovo capitolo diretto da Lee Cronin, il regista ha parlato del suo film e del futuro del franchise una volta sdoganato il fatto che Evil Dead non debba per forza essere ambientato in una baracca in un bosco: “Ci sono molte possibilità. Poi ci sono anche le cose che si possono ritenere giuste. Penso che Evil Dead, in definitiva, debba svolgersi in un luogo isolato. E abbiamo dovuto lavorare duramente per creare questo isolamento in città. Uno degli aspetti fondamentali dei film di Evil Dead è proprio quello di portare cinque persone in un posto, farle a pezzi e farle impazzire”.

Quindi il filmmaker ha continuato: “Ora mi piacerebbe che qualcuno mi dimostrasse che sbaglio. Qualche regista potrebbe arrivare in futuro e realizzare una storia di Evil Dead in modo molto diverso. Ed è bello anche per questo, perché ancora una volta, i film sono stati tutti un po’ diversi nel corso del tempo. Ma per me questa è una cosa molto importante. Si può fare su una stazione spaziale? Non so se sia l’atmosfera giusta per una storia di Evil Dead, ma si potrebbe fare perché è contenuta e ci sono cinque persone. Ma con l’edificio di questo film mi è sembrato di riuscire a catturare un’atmosfera simile a quella dell’originale. Anche solo la pioggia all’esterno, il modo in cui i cavi si comportano nell’ascensore, l’oscurità, tutti questi elementi credo siano ingredienti importanti”.

Idee chiarissime, dunque quelle di Cronin, e, mentre attendiamo fiduciosi un prossimo lavoro che continui il lavoro cominciato da Raimi, vi lasciamo alle quattro idee concrete di Ronin per un sequel di Evil Dead Rise.