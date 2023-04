Evil Dead Rise, Lee Cronin sul film: 'Prenderò a calci in c**o personaggi e spettatori'

Manca sempre meno al giorno in cui potremo assistere a Evil Dead Rise - arriverà in sala il 20 aprile 2023. In una recente intervista a TheWrap, il regista Lee Cronin ha colto l'occasione per anticipare nuovi dettagli sull'attesissima pellicola horror.

"Volevo che il pubblico si innamorasse dei personaggi, per poi prendere a calci questi ultimi e il pubblico stesso" ha dichiarato. " Riguardo la genesi della storia, Cronin aggiunge di aver guardato il film originale del 1981 e il sequel del 1987 uno dopo l'altro, e alla tenera età di 9 anni: "Non avevo idea di cosa stessi guardando, sapevo solo che era diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto. Ha affondato gli artigli con prepotenza, dopodiché non è più uscito".

A organizzare il primo incontro su Evil Dead Rise è stato nientemeno che Sam Raimi, il quale rimase rimasto molto colpito dal lungometraggio del 2019 The Hole in the Ground (sempre di Cronin). "Abbiamo parlato di tutti tranne che di Evil Dead, almeno fino agli ultimi cinque minuti" ha ricordato Raimi. "Al che non ho potuto resistere e ho detto: 'Allora, come va con Evil Dead?' Allora lui: 'Perché?' Quindi: 'Beh, sono un grande fan della saga'. Dopodiché la conversazione era scontata: 'Ti piacerebbe farne uno?' Poi è toccato a Cronin trovare la sua storia personale. Sapeva di voler raccontarne una sulla famiglia, sulle paure materne e sulle pressioni che entrambi gli individui e le famiglie hanno vicendevolmente". A testimoniare la qualità della pellicola è il nuovo trailer di Evil Dead Rise sul 96% di Rotten Tomatoes.

Durante la fase di produzione, Cronin afferma di essersi "chiesto continuamente: 'Con quanta rapidità posso raggiungere la follia?'". Riguardo il tabù di uccidere i bambini, invece, le preoccupazioni sono state pressoché nulle: "Non me ne sono mai preoccupato, perché una volta superato il limite dovevo mantenerlo. Appurato che la trama di Evil Dead sarebbe ruotata intorno a dei bambini, era scontato che sarebbero stati posseduti e che sarebbero successe molte altre cose brutte". Qualcuno ha provato a invertire il ruolo della mamma con quello della baby-sitter, ma Cronin è stato fermo sulla sua posizione: "Ho detto: 'Cosa? Così distruggerai la vera essenza del film!'". Ha infine concluso: "Il primo attacco di vomito si è verificato alla premiere europea del film, ma spero che riuscirà a trasmettere emozioni ancora più forti".

A quanto pare, chi ha visto in anteprima Evil Dead Rise promette sangue e terrore in stile Raimi.