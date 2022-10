Evil Dead Rise, la prima immagine del sequel prodotto da Raimi vi farà impazzire!

Dopo anni di annunci e lavorazione, Warner Bros. e New Line Cinema hanno finalmente pubblicato la prima immagine ufficiale di Evil Dead Rise, che proseguirà il franchise di Evil Dead creato da Sam Raimi nel 1981 con il primo La casa. La pellicola, prodotta ancora da Raimi, vedrà alla regia Lee Cronin e arriverà in sala nell'aprile del 2023.

L'immagine in questione vede al centro la tipica figura posseduta dal demone protagonista della saga horror che ride in maniera inquietante rivolgendosi direttamente verso la macchina da presa. La potete guardare comodamente nel post messo in calce a questa news.

Questo nuovo capitolo segue Ash vs. Evil Dead, serie televisiva che ha riportato Bruce Campbell nel ruolo di Ash, protagonista della trilogia cinematografica diretta da Raimi, ed è stato annunciato dopo vari tentativi falliti di realizzare un seguito che avrebbe dovuto legare le vicende de L'Armata delle Tenebre del 1992 e del remake di Evil Dead uscito nel 2013.

Evil Dead Rise rappresenta quindi il quinto capitolo della saga di Evil Dead e in questo progetto seguiremo la storia di Beth che, stanca dopo un lungo viaggio, fa visita alla sorella maggiore Ellie, la quale sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. L'incontro delle sorelle è interrotto dal ritrovamento di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie.

Tale ritrovamento sarà il pretesto per il ritorno di demoni in carne e ossa e spingerà Beth ad una lotta primordiale per la sopravvivenza, mentre si trova ad affrontare una versione da incubo della maternità. Inizialmente la pellicola era destinata ad un'uscita esclusiva su HBO Max, ma Warner Bros. Discovery ha cambiato idea e ha deciso di portare il sequel nelle sale, dopo l'entusiasmo ottenuto dalle proiezioni di prova con il pubblico.

In seguito al commento dello stesso Bruce Campbell, che ha affermato che "Evil Dead Rise non fa poi così schifo", non vediamo l'ora di vedere la pellicola nelle sale il 21 aprile 2023 (al momento non è nota la data d'uscita italiana del film).