Evil Dead Rise: prima immagine del nuovo cast della saga di Sam Raimi!

La storica saga horror di Sam Raimi torna con un nuovo capitolo intitolato Evil Dead Rise. Sarà diretto da un nuovo regista, ma Raimi e lo storico attore feticcio Bruce Campbell producono il film. E il secondo ha condiviso la prima immagine del cast al completo in una scena da accapponare la pelle.

Ottime notizie per il nuovo capitolo della saga degli Evil Dead, che ha quasi giovato – a fianco di tanti tagli – della riorganizzazione di Warner Bros. Discovery voluta dal CEO David Zaslav. Evil Dead Rise uscirà al cinema infatti, da che sarebbe dovuto arrivare solo su piattaforma. Questo ha incoraggiato il regista, Lee Cronin, e i produttori Raimi e Campbell a insistere con il materiale promozionale in vista dell’uscita dal 21 aprile 2023.

Poche settimane fa era arrivata la prima immagine di Evil Dead Rise, la prima in assoluto. Ma questa seconda, condivisa dallo stesso Campbell, mostra il cast al completo in una scena del film. Si tratta del nuovo gruppo di personaggi che dovranno far fronte all’entità maligna al centro dei vari film, ma sembra che stavolta si tratterà di una famiglia e non di un gruppo di amici. Campbell ha scritto sotto l’immagine che trovate in calce all’articolo: “Potrete vederli unirsi o essere fatti a pezzi uno per uno”.

Secondo quanto anticipato, il film dovrebbe raccontare una nuova storia del tutto autonoma rispetto alla trilogia di film di Sam Raimi, ma anche alla serie sequel Ash vs. The Evil Dead con Bruce Campbell protagonista. Sembra che questi non riprenderà il suo ruolo né ci sarà alcuna sovrapposizione di casting rispetto ad altri titoli della saga.

Voi siete di appassionati della saga di Raimi? Andrete a vedere questo nuovo capitolo al cinema? Ditecelo nei commenti!