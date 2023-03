Evil Dead Rise: chi l'ha visto in anteprima promette sangue e terrore in pieno stile Raimi

Evil Dead sta tornando. Il nuovo remake o reboot o qualunque cosa sia dell’iconica saga creata da Sam Raimi all’inizio degli anni ’80 sta per tornare nelle sale e ha già scatenato reazioni positive tra quelli che lo hanno potuto vedere in anetprima al South by SouthWest.

Il franchise che ha portato alla ribalta l’estro creativo di Sam Raimi tonerà nei cinema italiani il 20 aprile 2023 e chi ha potuto vedere il secondo trailer di Evil Dead Rise ha avuto un assaggio delle atmosfere gore che il regista Lee Cronin ha intenzione di portare nelle sale.



Le prime reazioni di chi ha visto il secondo film del regista irlandese sono state più che positive anticipando terrore e sangue in abbondanza come da tradizione dei film con protagonista Bruce Campbell (che non avrà un ruolo nella pellicola).



Meagan Navarro di Bloody Disgusting ha elogiato il film per la sua capacità di mantenersi simile all’originale e per le interpretazioni di Lily Sullivan e di Alyssa Sutherland: “Una fantastica coppia di protagoniste, Sullivan e Sutherland - in particolare la Sutherland -, unita a una serie infinita di omaggi e riferimenti al franchise e a livelli di gore fuori dal comune assicurano una visione cruenta e grandiosa”.



Jacob Hall di SlashFilm ha espresso lo stesso concetto congratulandosi con il regista Lee Cronin per aver fatto qualcosa che potrà piacere ai fan di vecchia data così come ai profani della saga: “Cronin sa cosa ha fatto funzionare in particolare i primi due Evil Dead e ha attinto da quello senza aver paura di metterci del suo. Sicuramente più oscuro dei film di Raimi, Evil Dead Rise è, come quelli, un viaggio iperviolento attraverso una casa dei divertimenti da incubo che rallenta soltanto per mostrare qualcosa di così spaventoso da far ridere o urlare”.



Anche Ryan Scott di Inverse ha spiegato come il nuovo film sarà in grado di piacere a tutti i fan del genere: “Evil Dead Rise funziona perfettamente sia come punto d’ingresso per i nuovi spettatori sia come atteso ritorno di uno dei grandi franchise dell’horror per i fan di vecchia data. A patto che non si sia deboli di cuore”.

Sam Raimi a quanto pare può quindi continuare a essere orgoglioso del franchise che ha costruito, sperando che il futuro riservi ancora altre disturbanti sorprese ai vecchi e nuovi fan della saga come già annunciato da Raimi e Campbell che sarebbero al lavoro su un film animato di Evil Dead.