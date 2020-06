Evil Dead Rise, niente più casa nel bosco: rivelata la nuova ambientazione?

Bruce Campbell ha recentemente svelato i primi dettagli sul nuovo capitolo de La Casa, la leggendaria saga horror creata da Sam Raimi. Il film sarà intitolato Evil Dead Rise, e lo sviluppo non dovrebbe iniziare prima del 2021.

Ora, grazie ad un nuovo rumor condiviso da Jimmy Champane (via Comicbook.com), sono emerse delle nuove informazioni riguardanti l'ambientazione della pellicola: stando all'indiscrezione, Evil Dead Rise si svolgerà all'interno di un grattacielo.

Il rumor combacia in parte con le anticipazioni di Campbell ("il film non ruoterà più intorno alla casa sperduta in mezzo al bosco") e il titolo ufficiale, che a questo punto oltre al ritorno della saga potrebbe fare riferimento alla nuova ambientazione.

C'è però da dire che le informazioni potrebbero fare riferimento ad una versione precedente del film, visto che l'interprete di Ash ha rivelato che a breve verrà consegnata la nuova sceneggiatura. Dunque, in attesa di conferme, vi consigliamo di prendere questa indiscrezione "con le pinze".

Vi ricordiamo che Evil Dead Rise sarà diretto da Lee Cronin, regista che dopo aver realizzato diversi cortometraggi horror ha esordito sul grande schermo l'anno scorso con Hole - L'abisso. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.