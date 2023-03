Evil Dead Rise, Bruce Campbell zittisce lo spettatore molesto: 'Fuori di qui!'

In occasione della proiezione SXSW di mercoledì 15 marzo 2023, Bruce Campbell e il resto dello staff ha ricevuto un commento tutt'altro che lusinghiero su Evil Dead Rise, film horror scritto e diretto da Lee Cronin; tuttavia, la risposta di Campbell è stata altrettanto colorita.

"Questo film fa schifo!" ha affermato uno spettatore durante la fase delle domande e risposte, per poi lanciare in aria un foglio di carta, allontanarsi lentamente dal Paramount Theatre di Austin e fare il gesto del dito medio. Ecco il commento di Campbell: "Cosa stai facendo qui, allora? Muovi il culo e vattene", seguito da uno scroscio di applausi da parte del pubblico.

La storia parla di Beth (interpretata da Lilly Sullivan) che visita la sorella Ellie (Alyssa Sutherland), che fa tutto il possibile per crescere i tre figli in un piccolo appartamento di Los Angeles. Ma l'atmosfera pacata viene interrotta dal ritrovamento di un libro misterioso, in grado di scatenare demoni sanguinolenti...

In un recente intervento, Campbell ha dichiarato la propria disponibilità nel rinnovare il franchise: "Se Sam dicesse: 'Io, Sam Raimi, dirigerò un altro film di Evil Dead, allora io, Bruce Campbell, prenderei in considerazione l'idea di farne parte". Tuttavia, le discriminanti sono "le circostanze guiste. Perché anche se Sam ha fatto un film in studio... è ancora un bravo regista. Quindi voglio Sam! Lo farò per lui". Al riguardo, Sam Raimi e Bruce Campbell sono a lavoro su un film d'animazione di Evil Dead!

Non ci resta che attendere il 20 aprile 2023, quanto la pellicola arriverà in sala. E sembrerebbe che la qualità ripagherà l'attesa: chi ha visto in anteprima Evil Dead Rise promette sangue e terrore in stile Raimi.