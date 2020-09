Evil Dead Rise: Bruce Campbell ha svelato un importante segreto del film?

Nel corso di una recente intervista, Bruce Campbell è tornato a parlare del prossimo capitolo della saga horror concepita dall'amico Sam Raimi e che si intitolerà stavolta Evil Dead Rise. Campbell questa volta figura anche tra i produttori, ma potrebbe essersi fatto scappare una parola di troppo sul progetto attualmente segretissimo.

In precedenza, infatti, la star del franchise, che sappiamo non tornerà nel prossimo capitolo, aveva già anticipato che "stiamo arrivando ad una nuova bozza della sceneggiatura, ma non credo che succederà nulla fino al 2021. Però finora ne siamo incredibilmente entusiasti. Sarà una faccenda completamente nuova. Per il momento posso solo dire che il film non ruoterà più intorno alla casa sperduta in mezzo al bosco...".

E' proprio sulla location principale del nuovo film che si è soffermato nuovamente Campbell nel corso della recente intervista: "I morti stavolta andranno a distruggere una città questa volta". Questo commento potrebbe avere un significato doppio: potrebbe voler dire che il film avrà un'ambientazione cittadina, oppure che stavolta il Male si impossesserà di un'intera città? Al momento non ci è dato saperlo e non resta che attendere ulteriori sviluppi o quantomeno l'inizio delle riprese.

Il film originale ha visto includeva un gruppo di amici in vacanza in una casa nel bosco, nella quale scoprivano il libro Necronomicon Ex-Mortis che inavvertitamente utilizzavano per sprigionare un antico male. Quella situazione divenne un tropo per il franchise, ripreso anche da tanti altri film horror, anche se il terzo episodio intitolato L'Armata delle Tenebre esulò dalla casa nel bosco e vide Ash teletrasportarsi indietro nel tempo. Anche nella serie TV sequel, Ash vs.Evil Dead, le avventure si allontanarono dal concept iniziale diffondendo l'avventura in tutto il paese, anche se i protagonisti tornavano regolarmente nella casa nel bosco per una serie di motivi.