Evil Dead Rise, Bruce Campbell svela l'importanza del Necronomicon nel sequel

La forza trainante di (quasi) tutto il franchise di La casa è senza dubbio Ash Williams, interpretato da Bruce Campbell. L'attore si è ritirato dalla saga nel 2018 ma di recente ha raccontato come il Necronomicon sarà pesantemente legato alla trama del prossimo sequel, Evil Dead Rise. E l'avventura si sposta in una nuova ambientazione.

"Le persone possono effettivamente chiamarlo come preferiscono: sequel, remake, reimmaginazione; è davvero solo un altro film de La casa. Ed è incentrato sul libro. Riguarda il Necronomicon. Dove finisce questo libro e cosa gli succede nel corso dei millenni? In questo caso è ambientato in città, non è più una capanna nel bosco, è completamente diverso, eroine ignare che salveranno la situazione. Si sta girando ora in Nuova Zelanda, con alcune delle loro fantastiche troupe laggiù e sono molto coinvolte. Rob Tapert è il produttore operativo e siamo tutti molto coinvolti nella sceneggiatura. Tutti interveniamo in momenti diversi per inserirci. Ma sì, noi tre siamo molto coinvolti" ha dichiarato Campbell.



Evil Dead Rise sarà prodotto da Sam Raimi, storico regista del franchise. A dirigere il film ci ha pensato Lee Cronin:"Volevo creare un ottovolante di terrore. Questa è stata davvero la chiave per me, i miei ricordi di La casa, quando li guardavo da giovane, meravigliandomi sempre di come potesse esistere. Continua a stimolarmi il cervello ogni volta che li guardo. Quindi, per farla breve, è esperienziale. Dev'essere un'esperienza horror. Questa è la chiave ed è quello che sto provando a raggiungere".



Per quanto riguarda i progetti futuri, Bruce Campbell potrebbe apparire in Doctor Strange 2