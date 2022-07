Evil Dead Rise, Bruce Campbell promuove il film: 'Alla fine non fa schifo'

Remake a parte, sono trascorsi ben 30 anni dall'ultima volta in cui un film della saga de La Casa ha fatto il suo esordio sul grande schermo: l'attesa intorno a questo Evil Dead Rise in uscita quest'anno è dunque inevitabilmente quella delle grandi occasioni, così come alto è ovviamente il timore di restare delusi.

Timore che, però, viene in queste ore almeno in parte fugato dalle parole di Bruce Campbell, non proprio uno qualunque: mentre si parla della possibilità di uscita al cinema per Evil Dead Rise, infatti, lo storico protagonista del franchise, che in questo caso rivestirà il ruolo di produttore, si dice convinto della buona riuscita dell'operazione.

"È perché alla fine non fa schifo. Lee Cronin ha fatto un ottimo lavoro. Sam [Raimi] sceglie sempre registi che abbiano un po' di esperienza, ma in qualche modo possiamo sempre ficcarli nella scatola di The Evil Dead, perché si tratta di registi un po' tipo Maverick. Devo dar credito a Sam, non sceglie registi che imitino la sua roba, arrivano tutti con grande personalità. Sarà un Evil Dead molto europeo" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa vi aspettate? Siete fiduciosi in vista di questo grande ritorno di uno dei franchise più amati del cinema horror? Diteci la vostra nei commenti! Sam Raimi, intanto, ci ha promesso un Evil Dead Rise davvero terrificante.