Evil Dead Rise, arriva il trailer sul 96% della recensione Rotten Tomatoes

Era il marzo 2023 quando arrivarono le prime reazioni entusiastiche su Evil Dead Rise - Kevin L. Lee di Film Inquiry definì il film come un "circo della carneficina", - e ora il canale YouTube di Warner Bros. Pictures ha condiviso un nuovo trailer basato sul punteggio del 96% ottenuto su Rotten Tomatoes.

"Questa madre è marcia per il 96% fino al midollo..." figura scritto nella descrizione. La clip mostra alcune scene della pellicola alternate alle frasi più significative della recensione. "Mette il pedale a terra e non si ferma più" si legge, o ancora: "Terribilmente spaventoso", "Un killer spietato", "Lasciaci salvi ancora per un po'", "Porterà l'esperienza di visione al limite", "Un piacere assoluto per la folla", fino alla sentenza finale: "Il film che i fan dell'horror stavano aspettando".

Prodotto da Rob Tapert e scritto e diretto da Lee Cronin, il film narra la visita di Beth alla sua sorella maggiore Ellie, che lotta per crescere tre figli in un appartamento a Los Angeles. Tutavia, la scoperta di un libro nascosto nelle profondità dell'edificio di Ellie altera l'equilibrio creatosi, soprattutto dopo che l'oggetto malefico scatena dei demoni assetati di sangue... Nel cast, invece, figurano attori del calibro di Lily Sullivan (Beth), ALyssa Sutherland (Ellie), Morgan Davies (Danny) e Gabrielle Echols (Bridget). Le riprese della pellicola sono iniziate in Nuova Zelanda il 6 giugno 2021, per poi concludersi poco più di quattro mesi dopo, il 27 ottobre 2021.

Il film debutterà al cinema il 20 aprile 2023. Non sorprende che i fan siano trepidanti di attesa, e, come se non bastasse, dal trailer di Evil Dead Rise emerge soltanto il 10% stando alle parole di Lee Cronin.