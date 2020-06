Evil Dead: Bruce Campbell annuncia titolo e regista del quarto film della saga

A quanto pare il quarto capitolo della saga horror dedicata a La casa e concepita da Sam Raimi si arricchirà davvero di un quarto capitolo che sebbene annunciato da tempo finora era stato lontanissimo dalla possibilità concreta di realizzarsi; tuttavia, nelle ultime ore Bruce Campbell ha annunciato alcune novità...

Nel corso di una recente intervista, l'attore protagonista del franchise horror fin dal primo capitolo del 1981 ha dichiarato: "Si intitolerà Evil Dead Now". Campbell è apparso in tutti i capitoli originali del franchise, ovvero La casa, La casa 2 e L'armata delle tenebre, mentre nel reboot realizzato nel 2013 è stato solo produttore esecutivo. L'attore non comparirà nemmeno nel prossimo annunciato quarto capitolo, in quanto avrà una protagonista femminile, come nel reboot del 2013 di Fede Alvarez.

"Da qui in avanti devono cavarsela da soli. Il che mi va bene. In un certo senso è liberatorio. Vogliamo tenere viva la saga. E il mantra è che il nostro eroe e le nostre eroine sono semplicemente persone normalissime. Questo è quello da cui si parte per continuare". Campbell ha poi rivelato che Raimi ha scelto il regista indie Lee Cronin per dirigere questo quarto capitolo. "Cronin ha fatto un film fichissimo intitolato The Hole in the Ground. Lo metteremo in riga il prima possibile".

Prima del suo debutto cinematografico, appunto The Hole in the Ground, Cronin ha diretto una serie di cortometraggi horror. Il suo film, uscito nel 2019, ha incassato circa 3.4 milioni di dollari dopo un debutto al Sundance Film Festival e ha fatto buoni risultati anche dopo la sua messa in streaming on demand.

L'ultima volta di Campbell nei panni del mitico Ash è stato nella serie Ash vs. Evil Dead, conclusasi dopo la terza stagione; Raimi invece sarà impegnato nella regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.