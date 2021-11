Evil Dead, Bruce Campbell sul suo addio: 'Non ho nient'altro da dare'

Bruce Campbell aveva dato l'addio a Evil Dead già qualche tempo fa. L'interprete di Ash Williams, l'eroe armato di motosega, ne ha spiegato il motivo ai microfoni di Collider, in una conversazione con Christina Radish.

"Ho finito di interpretare Ash, quindi questo è un fatto importante per capire dove andrà il franchise senza quel personaggio, ma ci sono diverse storie. Lo stiamo incentrando sul libro (Necronomicon) ultimamente. Quel dannato libro gira, ed è così che ci giochiamo. Il libro è finito in un luogo urbano con una mamma single, quindi vedremo cosa succede. Non ci sarà più una forma tradizionale di Evil Dead. Ash non c'è più. Ho smesso di interpretare questo personaggio perché fisicamente non posso più farlo, quindi perché preoccuparsi? Perché lo faccio? È ora di appendere la motosega" ha detto Campbell nell'intervista.

L'attore ha poi chiarito che è stata una decisione presa con il team creativo, che ha dovuto per forza di cose guardare al futuro. Alla domanda sulla difficoltà di lasciare un personaggio come Ash, Campbell ha risposto semplicemente "Non ho più niente da dare". Per lui, infatti, era arrivato il momento di lasciare dopo diversi problemi fisici che lo hanno afflitto, che hanno portato lui e i registi a discutere dell'inserimento di stuntman in alcuni momento. "È stata solo una lotta fisica infinita. Sono davvero contento che lo abbiamo realizzato perché abbiamo visto la casa di Ash, siamo entrati nella sua camera da letto, abbiamo conosciuto le sue amicizie, abbiamo incontrato la figlia che non sapeva e non sapevamo avesse, e abbiamo conosciuto suo padre, interpretato dal grande Lee Majors. Sento che abbiamo davvero premuto tutti i tasti e ha compiuto il suo destino scritto in quell'antico libro. Era il ragazzo destinato a sconfiggere il male nel passato, nel presente e nel futuro, ed è andato via con una bella ragazza robot alla fine per prendere a calci in futuro. Di cos'altro hai bisogno?"

Cosa ne pensate dell'addio di Campbell e del futuro del franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto le riprese di Evil Dead Rise sono finite!