Evil Dead 4, parla il regista: 'Sam Raimi e Bruce Cambpell sono leggenda'

Attraverso alcuni commenti postati sul suo profilo Twitter ufficiale, Lee Cronin ha commentato per la prima volta il suo coinvolgimento in qualità di regista nel quarto capitolo ufficiale della saga horror La casa, concepita da Sam Raimi e con protagonista il mitico Ash di Bruce Campbell, che proprio ieri ha dato l'annuncio.

Il regista ha postato una foto che replica in 3D il leggendario poster del primo film della saga. Cronin ha quindi condiviso l'entusiasmo dei fan ma anche la responsabilità che lo aspetta e il peso dell'eredità di cui dovrà farsi carico. "Immagino che il gatto sia ormai fuori dal sacco. Oppure Henrietta è ormai fuori dalla cantina? Sono colpito da tutte le parole gentili e gli auguri. Grazie! Sono onorato di poter collaborare con due leggende come Sam Raimi, Rob Tapert e Bruce Campbell per il nuovo capitolo dell'universo di Evil Dead".

L'annuncio di Cronin come nuovo regista della saga è arrivato grazie a Bruce Cambpell, che lo ha rivelato nel corso di un'intervista a Empire, sottolineando come il regista sia stato scelto personalmente da Raimi: "Si intitolerà Evil Dead Now. Cronin ha fatto un film fichissimo intitolato The Hole in the Ground. Lo metteremo in riga il prima possibile".

Prima del suo debutto cinematografico, appunto The Hole in the Ground, Cronin ha diretto una serie di cortometraggi horror. Il suo film, uscito nel 2019, ha incassato circa 3.4 milioni di dollari dopo un debutto al Sundance Film Festival e ha fatto buoni risultati anche dopo la sua messa in streaming on demand.

Come già rivelato, il nuovo film avrà una protagonista femminile, in quanto Campbell ha detto addio ad Ash dopo la conclusione della serie di Ash vs. Evil Dead.