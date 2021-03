Evil Dead 4: Bruce Campbell svela quando inizieranno le riprese del sequel

Bruce Campbell ha rivelato quando inizieranno finalmente le riprese di Evil Dead Rise, il quarto capitolo del franchise che farà ufficialmente seguito alla trilogia diretta da Sam Raimi negli anni '80 e che verrà prodotto dallo stesso regista insieme proprio a Campbell, il cui personaggio di Ash purtroppo non ritornerà nella saga.

Campbell ha recentemente concesso un'intervista a Knox News in cui ha svelato appunto quali sono i piani per le riprese, che si svolgeranno in Nuova Zelanda: "Il progetto è di girare il prossimo film di La casa in Nuova Zelanda, tra qualche mese”. L’attore, che è tra i produttori di questo Evil Dead 4, ha inoltre aggiunto: “La storia è ambientata in un ambiente moderno urbano. La storia non si svolgerà nel bosco”.

Campbell nel parlare di questo quarto capitolo ufficiale della saga horror, lo scorso ottobre aveva spiegato: "Il reboot può essere molto confuso e frustrante e non sempre ha successo. Reboot, sequel, remake; abbiamo tutti questi termini pazzi. Ciò che stiamo facendo è dire ‘Guardate, questo è un altro film di La casa e il libro va in giro, molte persone si ritrovano alle prese con il volume ed è un’altra storia. L’elemento principale con La casa è che si tratta di persone normali che combattono contro quello che sembra un male davvero inarrestabile. Questo film sarà simile. Avremo un’eroina, una donna al centro della storia e starà cercando di affrontare la situazione e salvare la sua famiglia."

Bruce Campbell al momento dovrebbe essere impegnato nelle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove dovrebbe comparire in un cameo per l'amico di sempre Sam Raimi, alla regia del film Marvel.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recenti dichiarazioni del regista di Evil Dead Rise.