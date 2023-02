Everything Everywhere torna al cinema oggi in Italia: l'elenco completo delle sale

Con un medagliere colmo di premi e nomination, tra i quali spiccano le 11 nomination agli Oscar 2023, torna dal 2 febbraio nei cinema italiani grazie ad I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection Everything Everywhere All at Once - La vita, il multiverso e tutto quanto.

Prodotto dai fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment e diretto dal duo The Daniels, Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo.

Interpretato da Michelle Yeoh, protagonista camaleontica, Everything Everywhere All at Once vede nel cast anche James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Ke Huy Quan – icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto – e Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre.

Il film da oggi tornerà in oltre 150 sale italiane: l'elenco completo (e in aggiornamento) può essere consultato nel link della fonte, che trovate in basso.

Per altri approfondimenti, ecco tutti i film candidati agli Oscar 2023.