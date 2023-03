Everything Everywhere e The Fabelmans tra gli home-video di Eagle Pictures di aprile 2023

Everything Everywhere all at once è tornato al cinema dopo gli Oscar 2023, ma molto presto grazie ad Eagle Pictures tornerà anche sul mercato home-video con una nuova edizione steelbook 4K.

Eagle Pictures ha infatti condiviso con noi l'elenco delle uscite home-video per il mese di aprile 2023, e oltre al film dei Daniels possiamo segnalarvi tantissime novità per tutti i tipi di palati.

Dal 6 aprile è in uscita The Fabelmans, l’ultimo capolavoro scritto e diretto da Steven Spielberg con protagonisti Michelle Williams e Paul Dano, candidato a 7 Oscar e insignito di 2 Golden Globe, che sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Il 12 aprile sarà la volta de Il grande giorno di Massimo Venier, con l’irresistibile il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo in un film in bilico tra dolce e amaro che sarà edito in DVD e Blu-ray. Dal 27 aprile, come accennato in apertura, ritorna poi in Everything Everywhere all at once, in una nuova edizione edita in una steelbook limited edition in 4K contenente anche una card da collezione numerata e imperdibili contenuti extra. Infine, sempre dal 27 aprile due uscite speciali dedicate all’acclamata serie Netflix NARCOS: MESSICO, in arrivo con la terza stagione e un imperdibile cofanetto da collezione che includerà la serie completa, entrambi disponibili nei formati in DVD e Blu-ray.

