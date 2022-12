Everything Everywhere, i registi alla fanbase tossica del loro film: 'Dovete smetterla'

Con l'arrivo del mese di dicembre, arriva anche la pioggia online di classifiche di fine anno che includono anche quelle relative ai migliori film della stagione. Everything Everywhere All at Once è stata chiaramente una delle sorprese del 2022, ma alcuni fan stanno reagendo in modo violento alla collocazione del film e il regista li ha sgridati.

Il co-regista di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan, ha criticato infatti l'aggressiva negatività dei fan del film, reagendo ad alcuni tweet sulla collocazione del film nelle liste di fine anno, in cui gli utenti criticavano le pubblicazioni per non averlo posizionato più in alto.

Kwan, che ha diretto il film insieme a Daniel Scheinert, ha dichiarato ai suoi follower che "questa aggressione non sarà tollerata" in un messaggio su Twitter. "So che i discorsi di fine anno su Twitter possono essere tossici con tutte le liste di 'Best of' che escono, ma questo deve davvero finire", ha esordito. "L'atto di classificare qualsiasi opera d'arte è così assurdo e dovrebbe essere visto solo come uno sforzo incredibilmente personale e soggettivo. Questo è stato un anno incredibile per i film e c'è così tanto da celebrare, perché sprecare il proprio tempo con la rabbia?".

Il regista ha poi aggiunto che secondo lui lo scopo delle liste di fine anno è quello di incoraggiare gli spettatori a vedere film che non hanno ancora visto, e non di rappresentare una gara. "Un'industria sana richiede che una gamma diversificata di film trovi la propria versione di successo", ha continuato Kwan.

"Ogni lista che si discosta dalla norma dovrebbe essere festeggiata (a meno che non si tratti di una pubblicità di merda). Sono molto grato ai fan che amano questo film e che lo hanno fatto proprio. So che per molti la storia e i personaggi significano molto, quindi ogni offesa al film sembra un attacco personale, ma scagliarsi contro di loro rende un cattivo servizio a tutti (ed è contrario al messaggio del film)".

Kwan ha invece esortato i fan del film a celebrare il motivo per cui hanno amato Everything Everywhere All At Once, piuttosto che sbeffeggiare l'esperienza di un altro critico. Il regista ha detto che questo messaggio è particolarmente importante in vista della stagione dei premi, aggiungendo: "Voglio che non ci siano assolutamente bulli, cattivi o teste di cazzo che agiscono in nome del nostro film dopo gli annunci degli Oscar".

Nel corso di una recente intervista, l'attore Ke Quan ha svelato di aver sempre voluto tornare a recitare, ma che fino a un anno fa nessuno gli aveva più offerto un ruolo. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.