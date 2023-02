Everything Everywhere, quando Jackie Chan 'rosicò' per aver rifiutato il ruolo principale

Everything Everywhere all at once è tornato al cinema in Italia in questi giorni dopo il notevole risultato ottenuto dal film della A24 in occasione delle nomination agli Oscar 2023, tra le quali anche quella per Michelle Yeoh come miglior attrice protagonista.

Ma, a proposito della protagonista di Everything Everywhere, sapete che in origine il film avrebbe dovuto avere UN protagonista, al maschile? Ebbene si, dato che inizialmente i Daniels, i registi di Everything Everywhere all at once, scrissero la parte del personaggio principale del film pensando a nientemeno che Jackie Chan, al quale quel ruolo fu ufficialmente offerto in fase di pre-produzione.

Il maestro del cinema action tuttavia rifiutò la parte, e a quel punto i Daniels si rivolsero a Michelle Yeoh: la star de La tigre e il dragone, Il domani non muore mai e Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, che negli anni '90 divenne famosa prima ad Hong Kong e poi in tutto il mondo proprio come co-protagonista di Jackie Chan in Police Story 3, accettò immediatamente la parte in Everything Everywhere, che per lei fu riscritta 'al femminile'.

Dopo il successo planetario del film Jackie Chan, che forse sotto sotto si era pentito, scrisse un messaggio alla sua vecchia amica, con l'aria di uno che non sta per niente rosicando: "Congratulazioni, Michelle, per il successo del tuo film, ho sentito delle cose davvero pazzesche...ma sapevi che i Daniels sono venuti fino in Cina per offrirmi la parte?!". Michelle Yeoh, che ha raccontato l'aneddoto al Graham Norton Show, ha anche svelato la sua riposta epica: "Ah si? Affari tuoi, amico mio!".

Everything Everywhere all at once è ora in programmazione nei cinema italiani.