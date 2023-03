Everything Everywhere fa piazza pulita agli Spirit Awards e si avvicina agli Oscar

Chi spera che gli Oscar 2023 siano ancora una partita aperta ha qualche altro giorno per ricredersi, con Everything Everywhere all at once che in queste ore ha trionfato anche agli Independent Spirit Awards facendo praticamente piazza pulita con sette vittorie su otto nomination.

Dopo aver conquistato i principali premi ai PGA, ai DGA e ai SAG Awards, oltre a due ai Golden Globes, il film di A24, divenuto nel corso dei mesi il maggior successo di tutti i tempi per la casa di produzione indipendente, ha vinto in praticamente tutte le categorie alle quali era candidato per gli Independent Spirit Awards 2023, i premi per il cinema indipendente: non avrebbe comunque potuto vincere otto premi, dato che due nomination erano arrivate nella stessa categoria, quella per la miglior attrice non protagonista, con Key Huy Quan che ha battuto la collega Jamie Lee Curtis.

Per il resto, il film dei Daniels ha vinto nelle categorie della miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, in quella per Best Breakthrough Performance (a Stephanie Hsu), miglior regia, miglior attrice protagonista, e naturalmente anche miglior film, categoria nella quale ha superato Bones and All di Luca Guadagnino, Tár di Todd Field, Women Talking di Sarah Polley e Our Father, The Devil di Ellie Foumbi.

Per altri contenuti, scoprite quando e dove seguire gli Oscar 2023 in diretta in Italia, anche in chiaro.