Everything Everywhere, Michelle Yeoh: 'Prima del film mi avevano suggerito di ritirarmi'

Michelle Yeoh ha rivelato nel corso di una recente apparizione in un podcast di essere stata incoraggiata a ritirarsi dalla recitazione prima di essere scritturata per il film Everything Everywhere All at Once, ma non ha dato retta ai detrattori. E ha fatto benissimo, dato che quel ruolo le è valso la sua prima nomination ai Premi Oscar 2023.

"Quando si invecchia, i ruoli diminuiscono", ha dichiarato la Yeoh al podcast The Envelope del Los Angeles Times. "Sembra che i numeri aumentino e che queste cose si restringano, e poi si inizia a essere relegati sempre più in disparte. Così, quando è arrivato Everything Everywhere... È stato molto emozionante perché significa che sei tu a controllare questo processo, a raccontare la storia".

Nel film, diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert (alias i Daniels), la Yeoh interpreta Evelyn Wang, una donna che viene trascinata dalla sua vita ordinaria di proprietaria di una lavanderia a gettoni in un'avventura attraverso il multiverso, quando scopre di essere l'unica in grado di salvare ogni mondo esistente da un'inquietante minaccia.

L'attrice, quindi, ha proseguito: "Sai, quando si invecchia, la gente inizia a dire: 'Oh sì, dovresti andare in pensione. Dovresti fare questo. Dovresti...' No, ragazzi. Non ditemi cosa devo fare. Dovrei avere il controllo di ciò che sono in grado di fare, giusto?".

Per la sua interpretazione di Evelyn, la Yeoh ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film musicale o commedia e il Dilys Powell Award per l'eccellenza cinematografica ai London Critics Circle Awards. L'attrice è stata, come detto, candidata all'Oscar per la migliore attrice e al BAFTA per la migliore attrice protagonista, mentre il film stesso ha ricevuto un totale di 11 nomination agli Oscar di quest'anno, il numero più alto di qualsiasi altro film.

Everything Everywhere All at Once è tornato nelle sale italiane dopo le nomination agli Oscar.